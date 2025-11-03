Für eine Million Euro: Toeplerpark-Sanierung läuft auf Hochtouren

Dresden - Die umfangreichen Modernisierungsarbeiten des Toeplerparks in Tolkewitz laufen auf Hochtouren.

Kinder bis 12 Jahre dürfen sich unter anderem auf einen neuen Kletterturm freuen. © Dresden

Die im Juni 2025 begonnene Neugestaltung der Parkanlage soll bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Wie die Stadt mitteilte, wurden großflächige Grünanlagen bereits finalisiert, an der Fertigstellung der neuen Spielgeräte werde unterdessen noch gearbeitet.

Für die Auswahl der Spielmöglichkeiten wurde ein Wettbewerb veranstaltet, den das Dresdner Unternehmen Grasreiner.Design mit seinem Themenspielplatz "Tiere im Blauen Band" für sich entschied.

Kinder und Jugendliche konnten bei dessen Gestaltung ihre Wünsche einbringen.