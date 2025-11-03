 1.643

"Shopping Queen"-Bus in Dresden gesichtet: Neue Folgen aus der Landeshauptstadt

"Shopping Queen" ist zurück in der Stadt! In dieser Woche werden neue Dresden-Folgen gedreht.

Von Elias Kroll

Dresden - Dem ein oder anderen Dresdner dürfte der schrille VW-Transporter am zurückliegenden Wochenende schon aufgefallen sein: "Shopping Queen" ist zurück in der Stadt! In dieser Woche werden neue Dresden-Folgen gedreht.

Der "Shopping Queen"-Van wurde in Dresden gesichtet.
Der "Shopping Queen"-Van wurde in Dresden gesichtet.  © TAG24

Unter anderem beim Bahnhof Mitte oder dem Edeka-Parkplatz an der Großenhainer Straße war das rosafarbene Shopping-Mobil zu sehen.

RTL bestätigte gegenüber TAG24, dass in den kommenden Tagen wieder der Shopping-Wahn in der Landeshauptstadt ausbricht.

Bis die Ergebnisse sowie die Auswertung von Guido Maria Kretschmer (60) bei VOX zu sehen sein werden, dauert es dabei gar nicht so lang.

Guido Maria Kretschmer (60) wird bald wieder über Dresdner beim Shoppen urteilen.
Guido Maria Kretschmer (60) wird bald wieder über Dresdner beim Shoppen urteilen.  © dpa | Marcus Brandt
Der schrille Bus wird noch die ganze Woche durch Dresden kurven.
Der schrille Bus wird noch die ganze Woche durch Dresden kurven.  © TAG24

Ein genauer Sendetermin steht zwar noch nicht fest, allerdings ist die Ausstrahlung für "Anfang nächsten Jahres" geplant, wie es vonseiten der Sendergruppe hieß.

