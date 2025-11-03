"Shopping Queen"-Bus in Dresden gesichtet: Neue Folgen aus der Landeshauptstadt
Dresden - Dem ein oder anderen Dresdner dürfte der schrille VW-Transporter am zurückliegenden Wochenende schon aufgefallen sein: "Shopping Queen" ist zurück in der Stadt! In dieser Woche werden neue Dresden-Folgen gedreht.
Unter anderem beim Bahnhof Mitte oder dem Edeka-Parkplatz an der Großenhainer Straße war das rosafarbene Shopping-Mobil zu sehen.
RTL bestätigte gegenüber TAG24, dass in den kommenden Tagen wieder der Shopping-Wahn in der Landeshauptstadt ausbricht.
Bis die Ergebnisse sowie die Auswertung von Guido Maria Kretschmer (60) bei VOX zu sehen sein werden, dauert es dabei gar nicht so lang.
Ein genauer Sendetermin steht zwar noch nicht fest, allerdings ist die Ausstrahlung für "Anfang nächsten Jahres" geplant, wie es vonseiten der Sendergruppe hieß.
Titelfoto: Montage: dpa | Marcus Brandt, TAG24