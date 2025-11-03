"Shopping Queen"-Bus in Dresden gesichtet: Neue Folgen aus der Landeshauptstadt

Dresden - Dem ein oder anderen Dresdner dürfte der schrille VW-Transporter am zurückliegenden Wochenende schon aufgefallen sein: " Shopping Queen " ist zurück in der Stadt! In dieser Woche werden neue Dresden-Folgen gedreht.

Der "Shopping Queen"-Van wurde in Dresden gesichtet. © TAG24

Unter anderem beim Bahnhof Mitte oder dem Edeka-Parkplatz an der Großenhainer Straße war das rosafarbene Shopping-Mobil zu sehen.

RTL bestätigte gegenüber TAG24, dass in den kommenden Tagen wieder der Shopping-Wahn in der Landeshauptstadt ausbricht.

Bis die Ergebnisse sowie die Auswertung von Guido Maria Kretschmer (60) bei VOX zu sehen sein werden, dauert es dabei gar nicht so lang.