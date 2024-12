14.12.2024 14:00 15.633 Mann will in Straßenbahn einsteigen und landet schwer verletzt im Krankenhaus!

Heftige Kollision in Dresden-Reick! Am Donnerstag ist ein Fußgänger beim Einsteigen in die Straßenbahn mit einem Auto zusammengestoßen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Heftiger Zusammenstoß in Dresden-Reick! Beim Versuch, an der Haltestelle "Wieckestraße" in eine Tram der Linie 9 einzusteigen, ist ein Mann (31) mit einem Auto kollidiert. (Archivbild) © Steffen Füssel Wie die Polizei mitteilte, ist am gestrigen Donnerstag ein Fußgänger (31) beim Einsteigen in die Straßenbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Der 31-Jährige lief gegen 15.40 Uhr an der Haltestelle "Wieckestraße" auf die Fahrbahn, als die Linie 9 gerade eintraf. Dabei ist der Mann von einem Skoda-Fahrer (23) erfasst worden, der Richtung Altreick unterwegs war. Dresden Lokal Zwei neue Ausstellungen im Kupferstich-Kabinett: Schlachtfeld und Expressionismus Schwer verletzt musste der 31-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache ist noch unklar. Eine Ampel-Absicherung für ein- und aussteigende Fahrgäste befindet sich an der betreffenden Haltestelle nicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 5000 Euro.

