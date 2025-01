01.01.2025 18:00 3.622 Geboren in der Neujahrsnacht: Diese Babys konnten den Jahreswechsel in Dresden kaum erwarten

Von Karoline Bernhardt

Dresden - In der Neujahrsnacht herrschte in Dresdens Kreißsälen reger Betrieb. Bis zum Morgen erblickten vier Babys das Licht der Welt - zuerst im Diako in der Neustadt. Über ihr junges Elternglück strahlen Papa Maximilian (34) und Mama Julia (31) aus Pieschen übers ganze Gesicht. © Petra Hornig Hier wurde Wonneproppen Theodor (4500 Gramm, 56 Zentimeter) um 2.22 Uhr in der Nacht geboren. Mama Sandra (30) und Kind erholen sich nun gemeinsam auf der Wochenbettstation, Papa Eric an ihrer Seite. Im Städtischen Klinikum in Trachau war es zweieinhalb Stunden später so weit: Um 4.57 Uhr brachte Dresdnerin Julia (31) ihren kleinen Karl Moritz Christoph (2920 Gramm, 50 Zentimeter) gesund zur Welt, eine Minute später um 4.58 Uhr zog Bennet (3480 Gramm, 52 Zentimeter) in der Uniklinik nach und bezauberte dort seine Eltern Sophie und Josef Morejón Caraballo aus Bannewitz. Große Überraschung im Krankenhaus St. Joseph-Stift in der Johannstadt: Die Silvesternacht in der Geburtsklinik war laut Sprecherin Christine Herzog (44) die lebhafteste des Jahres. Dresden Lokal 2006 war die Stadt dank "Woba"-Verkauf "Milliardär": Hat OB Hilbert Dresden heruntergewirtschaftet? "Um 23.40 Uhr und um 23.44 Uhr wurden noch zwei Mädchen geboren, am Silvestertag waren es insgesamt elf Babys." Er ist ihr ganzer Stolz: Theodor erblickte als allererstes Dresdner Baby in 2025 das Licht der Welt, wird von Mama Sandra und Papa Eric umrahmt. © Diakonissenkrankenhaus/Victor Franke Der kleine Bennet entzückt seine Eltern. © UKD Theo heißt dieser junge Mann. Er ist das vierte Dresdner Neujahrsbaby aus diesem Jahr. © St. Joseph-Stift Dresden Im neuen Jahr ließ es das Neujahrsbaby im St. Joseph-Stift gemächlicher angehen. Um 7.22 Uhr meldete hier ebenfalls ein Theo (3420 Gramm, 52 Zentimeter) als Erster seine Ankunft. Seine Geburt verlief - wie die aller vier Dresdner Neujahrsbabys - zum Glück ohne Komplikationen. Übrigens ist für alle Paare ihr Neujahrsbaby das erste Kind.

Titelfoto: Bildmontage: St. Joseph-Stift Dresden, Petra Hornig