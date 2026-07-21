Schwer kranke Maria und Uwe Herrmann - die beiden verbindet ein Schicksal

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Trotz Krebs und Hirn-Aneurysma erfüllt sich Marias größter Wunsch: In einem Hochzeitskleid erlebt sie mit VOX-Star Uwe Herrmann einen unvergesslichen Moment.

Von Katrin Koch

Dresden - Auf zwei Gehhilfen gestützt steht Maria Hörig (28) vor dem Spiegel. Sie trägt ein Hochzeitskleid und strahlt vor Glück. An ihrem Geburtstag vergisst die junge Frau aus Bitterfeld für zwei Stunden ihr schweres Schicksal. Sie lacht die zwölf Krebs-Tumore und ein Aneurysma im Gehirn einfach weg. Sie genießt, dass sich ein Herzenswunsch erfüllt: Sie schwelgt gemeinsam mit VOX-Star Uwe Herrmann (63, "Zwischen Tüll & Tränen") in dessen Dresdner Brautmodengeschäft am Wiener Platz in Hochzeitskleidern.

Uwe Herrmann hält den Garderobenvorhang auf - Maria erscheint überglücklich in einem Brautkleid.
Uwe Herrmann hält den Garderobenvorhang auf - Maria erscheint überglücklich in einem Brautkleid.  © Norbert Neumann

Herrmann und Maria verbindet eine Diagnose: Merkelzellkarzinom, ein äußerst aggressiver Hautkrebs.

Die Ärzte hatten Maria nach der Diagnose im Jahr 2025 nur noch wenige Wochen eingeräumt. "Jetzt feiern wir schon den zweiten Geburtstag", sagt Mama-Oma Petra Hörig (68).

Auch sie meistert trotz harter Schicksalsschläge tapfer das Leben: "Ich habe meine Tochter bei einem Unfall verloren. Da war Maria nur wenige Monate alt. Ich habe sie als meine Tochter großgezogen - ich gebe sie nicht so einfach her."

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Über die angedachten Kürzungen bei der Hautkrebsvorsorge kann sie nur den Kopf schütteln.

Mit Hoffnung und Lebenslust stellten sich Maria Hörig (28) und Uwe Herrmann (63) der Krebsdiagnose.
Mit Hoffnung und Lebenslust stellten sich Maria Hörig (28) und Uwe Herrmann (63) der Krebsdiagnose.  © Norbert Neumann
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In einem opulenten Hochzeitskleid genießt Maria (vorn) die Anprobe mit ihrer Oma Petra (68), Uwe Herrmann und Freundin Anne (26).
In einem opulenten Hochzeitskleid genießt Maria (vorn) die Anprobe mit ihrer Oma Petra (68), Uwe Herrmann und Freundin Anne (26).  © Norbert Neumann

Maria gibt nicht auf

Da kullern Freudentränen: TV-Star Uwe Herrmann gratuliert Maria zum 28. Geburtstag mit einem Blumenstrauß.
Da kullern Freudentränen: TV-Star Uwe Herrmann gratuliert Maria zum 28. Geburtstag mit einem Blumenstrauß.  © Norbert Neumann

Kämpferisch setzt sie Maria immer wieder kleine, neue Ziele, die sie am Leben erhalten: Der Geburtstagsausflug zu Uwe Herrmann ist einer davon. "Das ist Wahnsinn, ich sehe Uwe sonst nur im Fernsehen. Das ist für mich, als würde ich Brad Pitt treffen", freut sich Maria.

Doch selbst mit Schmerzmitteln ist Maria nach zwei Stunden erschöpft. Sie sinkt in den Rollstuhl - ein Ärgernis für Oma Petra: "Er ist nicht an Marias Körpermaße angepasst, hat hinten keine Bremsen, lässt sich extrem schwer zusammenklappen. Drei Anträge auf einen neuen Rollstuhl hat die Krankenkasse abgelehnt. Jetzt werde ich privat einen Elektrorollstuhl kaufen."

Petra lässt sich nicht ausbremsen. Die Zeit mit Maria ist ihr zu kostbar. Denn es gibt auch Tage, an denen Maria das Bett nicht verlassen kann.

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Maria ist austherapiert, alle sechs Wochen wird das Tumorwachstum kontrolliert. Und trotzdem hat Maria noch Pläne, will ihre zwei alten Ponys streicheln und vielleicht auch noch ein bisschen Glück mit einem Lebensgefährten erleben.

"Er müsste Grips haben, auch die schlechten Tage mit mir aushalten. Er darf nur nicht beim Essen schmatzen oder schlürfen", umreißt Maria ihren Traummann. "Das Hochzeitskleid würde ich natürlich bei Uwe kaufen ..."

Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann

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