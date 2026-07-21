Den ganzen Sommer Eintritt frei: Anonymer Dresdner spendiert allen Kindern das Freibad

Dresden - Ab ins Wasser – und zwar gratis! Während sich das Wetter gerade nicht von seiner sommerlichsten Seite zeigt, gibt es für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren nun einen Grund zur Freude: Dank eines anonymen Spenders dürfen die jetzt nämlich über die gesamten Sommerferien hinweg kostenlos im Freibad Wostra baden gehen.

In der vergangenen Badesaison hüpften 30.000 Schwimmer in die Wostra. Aktuell ist das Wetter mau, dafür dürfen Kids jetzt gratis rein. © Steffen Füssel

Das Ziel des generösen Spenders ist dabei schlichtweg, "den Kindern und Jugendlichen etwas Gutes tun", freut sich Bäder-Sprecher Lars Kühl (51). Dem Wohltäter werden dabei einfach die in Anspruch genommenen Eintrittskarten in Rechnung gestellt.

Um wen es sich bei dem großzügigen Spender handelt, wird allerdings ein Geheimnis bleiben: "Ja, wir wissen, wer der Gönner ist, akzeptieren aber selbstverständlich seinen Wunsch, anonym zu bleiben", betont Bäder-Sprecher Kühl.

Auch deshalb sehen die Bäder Betriebe davon ab, die Aktion mit Werbung groß an die Glocke zu hängen. "Wir möchten nicht, dass die Intention des Gönners gefährdet wird."

Erst vor ein paar Wochen wurde eine ähnliche Situation im nordhessischen Schwalmstadt bekannt. Auch hier übernimmt ein mysteriöser Spender über die gesamten Ferien hinweg den Eintritt für Kinder unter 16 Jahren.

Doch inspiriert von diesem Fall sei der Unbekannte aus Dresden keineswegs gewesen: "Der Gönner hat sich vor der Freibadsaison bei der Dresdner Bäder GmbH gemeldet. Der Fall aus Nordhessen wurde erst später publik", weiß Kühl.