Verkehrserziehung in den 1930er-Jahren: Als für Radfahrer noch die "10 Gebote" galten

Dresden - Stau, Baustellen, Radspuren - kaum ein anderes Thema erhitzt derzeit die Gemüter so sehr wie der Straßenverkehr in Dresden. Aber wer denkt, das sei ein Problem der Neuzeit, der irrt. Schon vor knapp 100 Jahren wurde in der Stadt heftig diskutiert, weiß Archivarin Claudia Richert. Während heute allerdings die Autos den Radfahrern Platz machen sollen, war es damals genau andersherum. In der TAG24-Sommerserie "Geheimes Dresden" blicken wir zurück.