Gelbe Scheine im Rathaus - In einem Amt ist der Krankenstand besonders hoch

Dresden - Im Schnitt alle 13 Tage meldet sich ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung (rund 7000 Angestellte) krank. Das geht aus neuen Zahlen hervor. Besonders hoch ist der Krankenstand in einem Amt.

Im Umweltamt unter Bürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) ist der Krankenstand am höchsten. © Thomas Türpe

Der durchschnittliche Krankenstand deutscher Arbeitnehmer lag 2024 bei 5,9 Prozent - in der Dresdner Verwaltung waren es 7,54 Prozent. Ergibt 27,5 Krankheitstage pro Mitarbeiter!

Die Zahlen gehen aus einer Antwort an Stadtrat Remo Liebscher (48, Team Zastrow) hervor. Demnach sind Angestellte im Umweltamt unter Bürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) mit 33 Tagen am häufigsten krank.

Viel gesünder die Mitarbeiter im Kulturamt unter Annekatrin Klepsch (48, Linke), die sich im Schnitt 19 Tage krankmeldeten.

Die häufigsten Beschwerden? Erkältungen und Infekte, psychische Krankheiten, Verhaltensstörungen, Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes. 151 Angestellte waren zuletzt langzeitkrank, schreibt die Stadt auf TAG24-Anfrage.