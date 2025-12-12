Stinkender Protest: Misthaufen vor Lidl-Filiale in Dresden gekippt
Dresden - Dass Discounter "Lidl" die Butterpreise zuletzt auf 0,99 Cent gesenkt hat, kommt bei vielen Landwirten gar nicht gut an. Vor einer Filiale in Dresden entluden sie deshalb ihren Frust, oder besser gesagt: ihren Mist.
In der Nacht auf Freitag wurde ein Haufen stinkender Mist in die Einfahrt vor der Lidl-Filiale an der Georg-Palitzsch-Straße im Stadtteil Prohlis gekippt.
Zusätzlich montierten die Landwirte ein großes Schild mit der Aufschrift: "Lidl lohnt sich - außer du bist Landwirt."
An der Parkplatz-Schranke wurden zudem zwei kleine Papierzettel angebracht, auf denen sich recht kreativ über den Butterpreis beschwert wird, etwa mit einem zum Stinkefinger geformten Stacheldrahtzaun als Gruß an den gesamten Lebensmittel-Einzelhandel (LEH).
Lidl hatte Anfang Dezember den Preis für die "Milbona Deutsche Markenbutter" von 1,19 Euro auf 0,99 Cent gesenkt. Auch die Preise für weitere Milcherzeugnisse wurden nach unten geschraubt.
In einer Mitteilung schrieb der Konzern dazu: "Für diese Preissenkung verzichtet Lidl bewusst auf Marge, um durch eine höhere Absatzmenge die Milchbauern zu unterstützen. Damit gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter - ohne Nachteile für die Milchbauern."
Der Haufen Mist in der Einfahrt spricht jedoch eine andere Sprache.
Misthaufen in Einfahrt bereits ordentlich breit gefahren
Auch beim sächsischen Landesbauernverband blickt man mit Sorge auf die Preisentwicklung. Geschäftsführerin Diana Henke erklärte gegenüber der Deutschen-Presseagentur (dpa): "Wir verurteilen natürlich, dass derart wichtige Lebensmittel zu diesen Preisen regelrecht verramscht werden."
Wann genau der Haufen Mist in die Lidl-Einfahrt geschüttet wurde, ist dagegen unklar. Die geruchsintensive Protestaktion war der Polizei am Freitagmorgen nicht bekannt, wie ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte.
Auch eine Lidl-Sprecherin aus der Kundenzentrale erklärte später am Morgen, dass ihr der Vorfall bisher nicht bekannt sei. Ebenso wenig wisse sie, ob der Misthaufen pünktlich zur Ladenöffnung um 7 Uhr beseitigt werden konnte.
Bildaufnahmen zeigen unterdessen, wie der Haufen Mist bereits ordentlich breit gefahren wurde.
Erstmeldung vom 12. Dezember, 6.47 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 8.13 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch