Nico und der Kampf gegen die Angst: Wenn der Weihnachtsmarkt-Besuch zur Herausforderung wird

Wenn normale Dinge zum Albtraum werden: Dresdner Nico über sein Leben mit Angststörung.

Von Isabel Klemt

Dresden - Was für manche Alltag ist, kann für andere ein echter Kampf sein. Selbst ein Besuch auf dem Striezelmarkt wird dann zur Belastungsprobe. Content Creator Nico B. (31) spricht mit TAG24-Redakteurin Isabel Klemt (26), darüber, wie sich sein Alltag mit einer Angststörung gestaltet und welchen Herausforderungen er sich dabei täglich stellen muss.

Nico B. (31) möchte mehr Sichtbarkeit und Verständnis für psychische Erkrankungen in der Öffentlichkeit schaffen. © Eric Münch Nico erzählt mir, dass es für ihn zu Beginn des Jahres schon ein Kraftakt war, überhaupt seine eigene Wohnung zu verlassen. "Ich konnte nicht mal mehr vor die Haustür gehen, ohne sofort in Panik zu geraten", sagt Nico. Was zunächst als Angst in der Straßenbahn begann, weitete sich nach und nach auf Einkäufe, Treffen mit Freunden und schließlich sogar auf seine Arbeit aus. "Je mehr Menschen und je mehr Gewusel, desto anstrengender", erklärt er. Seine Ängste lassen sich dabei grob in zwei Bereiche einteilen: die Sorge vor medizinischen Notfällen und die Angst, sich vor anderen Menschen zu blamieren. Dresden Lokal Stauffenbergallee bald wieder frei Die Vielfalt der Symptome macht dabei jeden Tag zu einer kleinen Herausforderung. "Mal äußert sich die Angst als Schwindel und Konzentrationsprobleme, an anderen Tagen als Herzrasen oder als Sorge, nicht rechtzeitig ein WC zu finden", so Nico.

Nico hat sich in den Alltag zurückgekämpft

Im Gespräch mit TAG24-Redakteurin Isabel Klemt (26) erzählt Nico, welche Fortschritte er dank therapeutischer Unterstützung gemacht hat. © Eric Münch Um solche Situationen auszuhalten, plante er früher jeden Schritt genau: Wohin er ging, wo die Toiletten waren - nichts überließ er dem Zufall. Das führte dazu, dass er seine Wohnung nur noch im Notfall verließ. Statt selbst einkaufen zu gehen, ließ er liefern. Für Treffen hatte er immer Ausreden parat, um unangenehmen Situationen zu entkommen, oder sagte sie ganz ab, verriet er mir. Kurzfristig gaben ihm diese Strategien zwar eine vermeintliche Sicherheit, langfristig führten sie jedoch dazu, dass er sich zunehmend isolierte und depressive Phasen entwickelte. Dresden Lokal Gelbe Scheine im Rathaus - In einem Amt ist der Krankenstand besonders hoch "Mein Nervensystem machte keinen Unterschied mehr zwischen einem Wocheneinkauf und einer ernstzunehmenden Bedrohung wie einem Bärenkampf auf Leben und Tod", erklärte er. Dank intensiver therapeutischer Unterstützung und eigener Strategien wie Atemübungen hat Nico in den vergangenen Monaten große Fortschritte gemacht. Schritt für Schritt hat er sich wieder in den Alltag zurückgekämpft - und meistert inzwischen Dinge, die ihm früher unmöglich erschienen. "Ich habe Konzerte besucht, gehe wieder ganz normal einkaufen, war mehrfach in Berlin und sogar eine Woche in der Oberlausitz. Ich war mit einer Freundin in der Sächsischen Schweiz wandern, tatsächlich auch mehrmals alleine in der Heide - und vor Kurzem hatte ich sogar ein Date", erzählt Nico stolz.

Nico möchte das Bewusstsein für psychische Erkrankungen stärken