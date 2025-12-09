Wasser raus! Der Chef zieht im Arnhold-Bad den Stöpsel

Dresden - Alles neu im Georg-Arnhold-Bad am Großen Garten: Wegen Großputz bleibt das Familienbad gut zwei Wochen dicht (Sauna aber geöffnet!). Damit Becken, Kacheln und Co. richtig geschrubbt und erneuert werden können, zog Badleiter Frank Weitschat (60) den "Stöpsel".

Badleiter Frank Weitschat (60) zog den "Stöpsel". © Holm Helis

Nach anderthalb Tagen waren die beiden Hauptbecken in der Halle leer gelaufen. Etwa 900 Kubikmeter Wasser (entspricht fast 6000 Badewannen) flossen ab. Ein Teil landete dabei nicht in der Kanalisation, sondern wurde gleich zum Spülen der Filter verwendet.



Wegen der großflächigen Glasfassaden schwitzen die Fachkräfte auch im Winter bei über 30 Grad im Inneren. "Wie im Gewächshaus", schmunzelt Weitschat, der 1990 als Rettungsschwimmer anfing, seit 2006 das "Arni" leitet. Einmal im Jahr hat er mit seinem Team Zeit, "alles auf den Kopf zu stellen".

Damit später alles dicht bleibt, tauschen Martin Geißler (23) und Frank Hommel (55) am Beckenrand Silikonfugen aus. Kommende Woche rückt der Putztrupp an, der Böden, Kacheln, Leuchten schrubbt, auch Schlitzrinnen poliert.

"Die machen wir händisch, dafür gibt's keine Maschinen", so Weitschat.