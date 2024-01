Geschichte(n) im Bildkarten-Format: Mit Autor Heinz Kulb geht die Post ab

Heinz Kulb (72) zeigt stolz die neue Postkartenserie mit Motiven aus Dresden und Umgebung. © Norbert Neumann

"Die Liebe hat mich 1984 aus Wittenberg nach Dresden gelockt", verrät Kulb. Seither entdeckt der gelernte Laborant die Kleinode und Kuriositäten der Stadt, schreibt u.a. seit 2019 eine sonntägliche "Historische Kolumne" im Online-Magazin "Neustadtgeflüster".

Nun erheitern und erweitern Kulbs Kurzgeschichten das Geschichtswissen sowohl bei Absender als auch Empfänger der Postkarten.



In der ersten Serie erzählt Kulb, wie Herzog Georg der Bärtige zu seinem Beinamen kam. Wie Schweden-König Karl XII. in einer Spätherbstnacht anno 1706 ins Residenzschloss schlich. Oder er beschreibt den Trubel am 11. Juli 1893 auf dem Blauen Wunder.

"An diesem Tag wurde die Brücke einem Stresstest unterzogen", schmunzelt Kulb. "Mit Fuhrwerken, Kutschen, neuartigen Benzinautomobilen, Hunderten Familien mit Kind, Kegel, Hund und Handwagen, drei Dampfwalzen, drei mit Steinen beladenen Straßenbahnloren. Sogar eine Kompanie Soldaten musste über die Brücke marschieren, um zu testen, ob sie standhält."