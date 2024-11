Wegen Krankheit: Dresdner Schuh-Designerin hört auf

Fanny Mißbach (36) mit einem ihrer Schuhe. Nun muss die Unternehmerin erstmal gesund werden. © PR

Vor 10 Jahren fing alles an. Mit bequemen Highheels wollte Fanny den Markt erobern und gründete dafür die Firma Missy Rockz. Ihr Sportschuh auf Absätzen eroberte schnell die Gunst der Kundinnen.

"Ich möchte mit Missy Rockz jeder Frau die Möglichkeit geben, ihren Alltag zu meistern sowie unabhängig durchs Leben zu gehen – und das ohne Blasen und Qualen", sagte die Unternehmerin damals.

Um die Produktion zu starten, brauchte sie 35.000 Euro. "Ich habe in dieser Zeit nur gearbeitet, bin als Tänzerin aufgetreten und habe am Wochenende Bastelangebote auf Stadtfesten betreut", so Fanny damals. Dann hatte sie das Geld. Und schon kurze Zeit später ihre erste eigene Kollektion in den Händen.

Die Kundinnen waren dankbar, Tausende Schuhe wurden verkauft. Fanny selbst hat etliche Modelle in Dresden designt, gefertigt wurden die Schuhe dann in China. Verkauft übers Internet in die ganze Welt.