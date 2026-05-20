Gewerkschaft macht wegen Kita-Finanzierung Druck: Demo vor dem Landtag!

Dresden - Das Bündnis "Kitas retten" sowie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) rufen am 24. Juni zu einer Demo vor dem Landtag in Dresden auf. Angesichts sinkender Geburtenzahlen stehen Kindertagesstätten massiv unter Druck.

Burkhard Naumann (39) setzt sich als Landesvorsitzender der Bildungsgewerkschaft GEW für eine Reform des Kita-Gesetzes ein. Die GEW und das Bündnis "Kitas retten" organisieren eine Kundgebung am 24. Juni um 17 Uhr vor dem Landtag. © Montage: Thomas Türpe, DPA

Der Stellenabbau hat in den Kinderkrippen und -gärten bereits begonnen. Zudem werden Einrichtungen geschlossen, wegen mangelnder Auslastung.

Der Status quo in der Kita-Finanzierung führt zum Rückbau der Kita-Landschaft, denn die Kommunen werden die Kosten kaum stemmen können.

Die Allianz von Gewerkschaft und Trägern fordert daher eine grundlegende Reform der Kita-Finanzierung, um Qualität, Arbeitsplätze und wohnortnahe Betreuung für alle Kinder zu sichern.

Der GEW-Vorsitzende Burkhard Naumann (39) sagt: "Ministerpräsident Kretschmer und Kultusminister Clemens kündigten zuletzt eine höhere Kita-Pauschale an. Das Geld droht jedoch im Haushalt der Kommunen zu verpuffen, wenn das Land keine verbindlichen Vorgaben festlegt."