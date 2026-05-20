Kinder- und Jugendspiele starten in Dresden mit 3000 Teilnehmern

Dresden - Mehr als 3000 Kinder und Jugendliche, rund 20 Sportarten und wochenlang Wettkämpfe quer durch die Stadt. Dieses Wochenende starten in Dresden wieder die Kinder- und Jugendspiele.

Fußball zählt zu den beliebtesten Sportarten. © Stadtsportbund Dresden e.V.

Zwischen dem 22. Mai und dem 14. Juni treten junge Sportler in Disziplinen von Fußball über Volleyball bis Judo gegeneinander an. Austragungsorte sind unter anderem Margon Arena, Sportpark Ostra und Schwimmsportkomplex am Freiberger Platz.

"Die Dresdner Kinder- und Jugendspiele sind für viele junge Sportlerinnen und Sportler ein ganz besonderer Höhepunkt", sagt Robert Baumgarten (56), Geschäftsführer vom StadtSportBund Dresden.

Für viele Kinder seien es die ersten Wettkampferfahrungen überhaupt – "sie lernen Gemeinschaft und Fairness im Sport kennen". Im Gegensatz zu den Bundesjugendspielen im Grundschulalter können die Kinder in Dresden um Platzierungen und Medaillen kämpfen.

Mehr als 3000 Teilnehmende werden erwartet. Der Auftakt steigt bereits dieses Wochenende mit Fußball- und Mountainbike-Wettbewerben.