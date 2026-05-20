Kinder- und Jugendspiele starten in Dresden mit 3000 Teilnehmern

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Mehr als 3000 Kinder und Jugendliche, rund 20 Sportarten und wochenlang Wettkämpfe. Dieses Wochenende starten in Dresden wieder die Kinder- und Jugendspiele.

Von Benjamin Schön

Dresden - Mehr als 3000 Kinder und Jugendliche, rund 20 Sportarten und wochenlang Wettkämpfe quer durch die Stadt. Dieses Wochenende starten in Dresden wieder die Kinder- und Jugendspiele.

Fußball zählt zu den beliebtesten Sportarten.
Fußball zählt zu den beliebtesten Sportarten.  © Stadtsportbund Dresden e.V.

Zwischen dem 22. Mai und dem 14. Juni treten junge Sportler in Disziplinen von Fußball über Volleyball bis Judo gegeneinander an. Austragungsorte sind unter anderem Margon Arena, Sportpark Ostra und Schwimmsportkomplex am Freiberger Platz.

"Die Dresdner Kinder- und Jugendspiele sind für viele junge Sportlerinnen und Sportler ein ganz besonderer Höhepunkt", sagt Robert Baumgarten (56), Geschäftsführer vom StadtSportBund Dresden.

Für viele Kinder seien es die ersten Wettkampferfahrungen überhaupt – "sie lernen Gemeinschaft und Fairness im Sport kennen". Im Gegensatz zu den Bundesjugendspielen im Grundschulalter können die Kinder in Dresden um Platzierungen und Medaillen kämpfen.

Dresden: Uniklinikum Dresden ist dem Erbgut auf der Spur: Neue Hoffnung bei seltenen Krankheiten
Dresden Lokal Uniklinikum Dresden ist dem Erbgut auf der Spur: Neue Hoffnung bei seltenen Krankheiten

Mehr als 3000 Teilnehmende werden erwartet. Der Auftakt steigt bereits dieses Wochenende mit Fußball- und Mountainbike-Wettbewerben.

Mountainbike wird bei den Kids immer beliebter.
Mountainbike wird bei den Kids immer beliebter.  © Stadtsportbund Dresden e.V.
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Robert Baumgarten (56) betont die Bedeutung der Spiele.
Robert Baumgarten (56) betont die Bedeutung der Spiele.  © Petra Hornig

In den darauffolgenden Wochen werden zahlreiche weitere Sportarten ausgetragen – darunter Aerobic, Bogenschießen, Leichtathletik, Judo, Tennis, Turnen und Volleyball. Zuschauer sind bei allen Wettkämpfen willkommen.

Titelfoto: Stadtsportbund Dresden e.V.

Mehr zum Thema Dresden Lokal: