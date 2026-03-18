Giftige Fasern auf Gehweg: Warum kam nur die Kehrmaschine zum Asbest-Einsatz?

Dresden - Dieser Einsatz wirft noch immer Fragen auf: Das Rathaus ließ den offenbar mit asbesthaltigen Bruchstücken kontaminierten Gehweg an der Caspar-David-Friedrich-Straße in Strehlen mit einer Kehrmaschine reinigen . Nun kommt heraus: Die beauftragte Stadtreinigung (SRD) wurde gar nicht über die Asbestgefahr informiert.

Für gewöhnlich werden Asbest-Arbeiten nur von Fachkräften in Schutzanzügen durchgeführt. © IMAGO/Eckhard Stengel

Obwohl das Rathaus nach dem Brand der alten Baracke von der Feuerwehr und später auch von Bürgern sowie TAG24 vor der Asbest-Gefahr im öffentlichen Raum gewarnt worden war, löste das Umweltamt offenbar einen gewöhnlichen Reinigungseinsatz aus.

"Im Rahmen der Auftragsübermittlung wurden uns keinerlei Hinweise auf das Vorhandensein oder den Verdacht gefährlicher Stoffe - einschließlich asbesthaltiger Materialien - mitgeteilt", bestätigt SRD-Sprecherin Susanne Kirsch (41).

Dabei gelten für Asbesteinsätze in der Regel strenge Schutzvorkehrungen (etwa Schutzanzüge, FFP3-Atemmasken) - sogar dann, wenn lediglich Asbestverdacht besteht.

Aber: "Da uns keine Informationen zu möglichen Gefahrstoffen vorlagen, bestand für unsere Mitarbeitenden aus fachlicher Sicht zu diesem Zeitpunkt kein Anlass, über die üblichen Schutzmaßnahmen hinaus weitergehende persönliche Schutzausrüstung einzusetzen", so Kirsch.