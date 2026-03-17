Tiefe Risse im Mauerwerk: Große Sorge um die Christuskirche

Dresden - Tiefe Risse durchziehen die Mauern der Christuskirche in Altstrehlen . Das denkmalgeschützte Gotteshaus gleicht gesprungenem Porzellan. Schon vergangenes Jahr war Anwohnern angst und bange . Sie stoßen immer noch auf taube Ohren.

Empört über die Untätigkeit der Stadtverwaltung: Andreas Geißler (70) und Grit Wiening (50) aus Altstrehlen. © Norbert Neumann

Andreas Geißler (70) und Grit Wiening (50) von der Interessengemeinschaft (IG) "Strehlen ist schön - Werte erhalten" wohnen beide nahe der Kirche, beobachten die Risse im Mauerwerk seit Jahren - einer zieht sich durch eine tragende Säule.

"Trotzdem wird das Gebäude nicht gesichert. Die Stadt hält außerdem daran fest, dass Lkw an der Kirche vorbeifahren müssen, dabei verstärkt der Lasterverkehr das Problem", klagt Geißler, der lange als vereidigter Bausachverständiger tätig war.

Ein Gutachten des Erdbaulaboratoriums Dresden bestätigt: Der Baugrund sei "sehr erschütterungsempfindlich". Eine Tonnagebegrenzung könne Statikprobleme "zeitlich zumindest verzögern".

Eine solche Begrenzung fordert die IG und wurde deshalb schon bei der Stadtverwaltung vorstellig. Voriges Jahr bat auch der Stadtbezirksbeirat darum, den Lasterverkehr um die Christuskirche einzuschränken.