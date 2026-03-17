Größer als der Fernsehturm: Kampf gegen Windmühlen in der Dresdner Heide

Dresden - Windmühlen in der Dresdner Heide , die den Fernsehturm überragen: Das sehen die Pläne des Regionalen Planungsverbands vor. Fraktion Team Zastrow hat eine Petition dagegen gestartet, obwohl zwei Stadtratsbeschlüsse Windparks in Dresden ohnehin ablehnten. Doch nicht allen missfallen die Pläne.

Die Stadträte Robert Reschke (40, l.) und Holger Zastrow (57) vom Team Zastrow. © Steffen Füssel

Unterhalb der Radeberger Landstraße ragen zarte Birken zwischen jungen Eichen hervor. "Tausende Setzlinge wurden in den letzten Jahren gesetzt", so Stadtrat Holger Zastrow (57), der in nur vier Kilometern Entfernung die Hofewiese betreibt.

Nachdem sich der Borkenkäfer durch die monotone Fichtenkultur fraß, forstete Sachsenforst emsig auf. Doch der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal hat anderes vor.

Auf gut 80 Hektar sollen hier ebenso Windräder errichtet werden, wie östlich des Triebenbergs und am Helmholtz-Zentrum Rossendorf.

"Das Bundesgesetz führt dazu, dass man die beiden Stadtratsbeschlüsse nicht mehr ernst nehmen möchte", schimpft Zastrow. Für ihn ein "Problem für die Demokratie, wenn am Ende von einer Mehrheit beschlossene Dinge nicht respektiert werden."

Seine gleichnamige Partei hat nun eine Petition ("Heimat schützen!") ins Leben gerufen, über 7000 Menschen unterschrieben in sieben Tagen.

Mit dem Ziel, das verantwortliche Bundesgesetz zu ändern: Bis nächstes Jahr werden 1,3 Prozent, bis 2032 sogar 2 Prozent der Landesfläche für Windräder herhalten müssen.