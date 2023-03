Gleichbehandlung für Frauen: Oben Ohne bald auch in Dresdner Schwimmhallen?

Dresden - In der Schwimmhalle "oben ohne" ins Wasser gehen? Was für Männer ganz normal ist, dürfen Frauen jetzt auch - zumindest ganz offiziell in Berlin, wo sich eine 33-Jährige erfolgreich gegen ein verhängtes Hausverbot wehrte und damit den Weg zur Gleichbehandlung der Geschlechter ebnete. Andere Städte ziehen nach. Auch für Dresden gibt's entsprechende Forderungen.