Grippewelle erfasst jetzt auch Dresdens Schulen

Von Hermann Tydecks

Dresden - Achtung, die Grippe geht um in Dresden - und breitet sich rasant aus! Allein in der vergangenen Woche infizierten sich 632 Dresdner neu, im Januar starben elf Menschen. An einem Gymnasium wüten die Viren so heftig, dass Schüler zu Hause bleiben müssen.

Barmer-Landesgeschäftsführerin Monika Welfens (60). © Holm Helis Die Erkrankungen nehmen aktuell rasch zu: In der vergangenen Woche infizierten sich 632 Dresdner neu (Vorwoche: 421, Vorvorwoche: 234). Insgesamt steckten sich in dieser Grippesaison laut städtischem Gesundheitsamt bereits 1771 Menschen an, von denen 88 in Krankenhäusern behandelt werden mussten, elf Erkrankte starben bislang. "Aktuell steigen die Zahlen. Wann der Höhepunkt erreicht sein wird, lässt sich derzeit nicht sagen", teilt das Gesundheitsamt mit. "Die Lage ist nicht ungewöhnlich und in etwa mit der des Vorjahres vergleichbar." Zum Vergleich: In der Vorsaison (ging von Oktober 2023 bis Mai 2024) hatten sich 2448 Menschen infiziert, 19 ihr Leben verloren. Dresden Lokal TU Dresden bekommt Millionenbetrag für Long-Covid-Studie Am Bertolt-Brecht-Gymnasium (aktuell ausgelagert ans Terrassenufer) sorgt die Infektionswelle für Unterrichtsausfall. Von den rund 1000 Schülern sind nach TAG24-Informationen 160 erkrankt, von 73 Lehrern (Stand 2023) fallen 19 aus.

Grippefälle steigen im gesamten Freistaat

Zu viele Lehrer krank: Am Bertolt-Brecht-Gymnasium (Bau-Auslagerungsstandort am Terrassenufer) führt die Grippewelle zu Unterrichtsausfall. © Holm Helis

Clemens Arndt (47) ist Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB). © Maik Börner

Kein Schulbesuch möglich: Eine zehnte Klasse musste am Donnerstag zu Hause bleiben. © Sven Hoppe/dpa