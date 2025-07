Große Ehre: Dresdner Bibos bekommen nationalen Preis

Alles in Kürze

Dass die 20 Lesetempel (hier an der Fetscherstraße, Johannstadt) quer über das Stadtgebiet verteilt sind, wurde von der Jury äußerst positiv bewertet. © Norbert Neumann

Die 20 über das Stadtgebiet verteilten Standorte (darunter die große Zentralbibliothek am Altmarkt) würden in "herausragender Weise ihre Aufgaben bei der Bereitstellung von Wissen, Informationen und Angeboten zur kulturellen und gesellschaftlichen Teilhabe" erfüllen, so die Begründung der Fachjury.



Bereits 2004 wurde die Stadtbücherei der Landeshauptstadt (derzeit rund 774.000 Medien im Bestand, 4,5 Millionen Entleihungen im vergangenen Jahr) mit dem Preis ausgezeichnet.

"Er würdigt unsere langjährige hervorragende Bibliotheks- und Bildungsarbeit", sagte Leiterin Marit Kunis (50) nach der Bekanntgabe. "Es könnte kein schöneres Geschenk zum 150. Jubiläum der Städtischen Bibliotheken Dresden geben."