Nach Großeinsatz in Dresden: Albertbrücke wieder frei

Dresden - Seit den frühen Morgenstunden lief auf der Albertbrücke ein Großeinsatz. Die Brücke, die die Dresdner Altstadt mit der Neustadt verbindet, war während des Einsatzes gesperrt.

Der Höhenrettungsdienst Dresden war im Einsatz. © Threads/feuerwehr_dresden

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, befand sich seit etwa 5 Uhr eine Person mit Suizidabsichten auf der Albertbrücke.

Nach Angaben der Feuerwehr Dresden auf Threads handelte es sich dabei um eine Frau, die hinter dem Brückengeländer stand.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst hatten die Brücke abgesichert. Auch der Höhenrettungsdienst war im Einsatz.