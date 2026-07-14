Wenn der Stift plötzlich das Sagen hat: Azubis übernehmen kompletten Baumarkt
Dresden - Der Dresdner Obi-Markt startete am Samstag eine ungewöhnliche Aktion: 100 duale Studenten und Azubis aus ganz Deutschland bekommen hier für zwei Wochen die volle Verantwortung für die gesamte Filiale auf der Bodenbacher Straße. Kassieren, Warenbestellung, Logistik, Beratung, sogar die Führung des Marktes. Alles wird von den Nachwuchskräften übernommen und beaufsichtigt.
Schon Monate vor der offiziellen Schlüsselübergabe begann die Studentin Sophie Eggers (21), Leiterin des "Azubi-Marktes", mit ihren beiden Stellvertretern Hannes Heinrich (20) und Romy Lüdecke (20) mit der Planung.
"Wir haben alle 100 Mitarbeiter auf die verschiedenen Positionen eingeteilt und einen Dienstplan ausgearbeitet", berichtet Chefin Sophie.
Um etwa Abteilungsleiter zu werden, mussten sich die Studenten vorher bewerben. "Ich würde später auch gerne in einer Führungsposition arbeiten und dachte, der Azubi-Markt ist eine Super-Möglichkeit, mein Gelerntes unter Beweis zu stellen", erklärt Sophie.
Große Angst oder Aufregung ist den drei Studenten nicht anzumerken. "Dafür ist die Vorfreude riesig", berichtet Hannes, der den Verkauf beaufsichtigen wird, begeistert.
"Wir wurden hier super auf unsere Aufgaben vorbereitet und alles Besondere in diesem Markt wurde uns gezeigt."
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Studi-Team überrascht mit buntem Programm im Obi-Markt
Die Berlinerin Romy wird als Prozessbeauftragte ein Auge darauf haben, dass Abläufe wie Warenannahme und Kundenservice reibungslos funktionieren.
"Ich freue mich auch total, eine so große Verantwortung übertragen zu bekommen. Ein kleines bisschen Aufregung ist natürlich auch dabei", räumt Sophie lachend ein.
"Wir sind aber zuversichtlich, dass wir jedes Problem mit vereinten Kräften lösen können." Und wenn doch mal Hilfe benötigt wird, sind die Mitarbeiter aus den anderen Märkten immer erreichbar.
Das junge Team hat sich für seine Zeit im Geschäft ein buntes Programm für die Kunden ausgedacht. Neben Kinderschminken, Produktvorführungen und Rabattaktionen gib es auch eine Spendenaktion für das Dresdner Tierheim.
Titelfoto: Stefan Häßler