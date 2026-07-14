Wenn der Stift plötzlich das Sagen hat: Azubis übernehmen kompletten Baumarkt

Dresden - Der Dresdner Obi-Markt startete am Samstag eine ungewöhnliche Aktion: 100 duale Studenten und Azubis aus ganz Deutschland bekommen hier für zwei Wochen die volle Verantwortung für die gesamte Filiale auf der Bodenbacher Straße. Kassieren, Warenbestellung, Logistik, Beratung, sogar die Führung des Marktes. Alles wird von den Nachwuchskräften übernommen und beaufsichtigt.

Marktleiterin Sophie Eggers (21) und ihre Stellvertreterin Romy Lüdecke (20) freuen sich auch auf die Team-Aktionen, welche die jungen Mitarbeiter in ihrer Freizeit geplant haben. © Stefan Häßler

Schon Monate vor der offiziellen Schlüsselübergabe begann die Studentin Sophie Eggers (21), Leiterin des "Azubi-Marktes", mit ihren beiden Stellvertretern Hannes Heinrich (20) und Romy Lüdecke (20) mit der Planung.

"Wir haben alle 100 Mitarbeiter auf die verschiedenen Positionen eingeteilt und einen Dienstplan ausgearbeitet", berichtet Chefin Sophie.

Um etwa Abteilungsleiter zu werden, mussten sich die Studenten vorher bewerben. "Ich würde später auch gerne in einer Führungsposition arbeiten und dachte, der Azubi-Markt ist eine Super-Möglichkeit, mein Gelerntes unter Beweis zu stellen", erklärt Sophie.

Große Angst oder Aufregung ist den drei Studenten nicht anzumerken. "Dafür ist die Vorfreude riesig", berichtet Hannes, der den Verkauf beaufsichtigen wird, begeistert.

"Wir wurden hier super auf unsere Aufgaben vorbereitet und alles Besondere in diesem Markt wurde uns gezeigt."