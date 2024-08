Großer Demo-Sonntag: In Dresden gehen heute tausende Menschen auf die Straße!

Dresden - Eine Woche vor der Landtagswahl und zwei Tage nach dem Blutbad von Solingen kommt es in Dresden am heutigen Sonntag zu mehreren Demonstrationen - gegen rechts.

Der Startschuss für den Demo-Sonntag fällt um 13.30 Uhr am Alaunplatz, wo ein Zubringer mit angekündigten 150 Personen in Richtung Theaterplatz aufbrechen wird, wo um 15 Uhr eine "Wir sind die Brandmauer"-Versammlung abgehalten wird. Dort rechnen die Veranstalter mit rund 5000 Teilnehmern.

Diesen Angaben zufolge ziehen also am heutigen Sonntag etwa 5400 Menschen durch die sächsische Landeshauptstadt. Bis zur Landtagswahl am nächsten Sonntag sind zudem etliche weitere Kundgebungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten angekündigt.