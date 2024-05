Grünen-Politikerin in Dresden angegriffen und bespuckt: Polizei stellt zwei Verdächtige!

Dresden - Erst Ende letzter Woche wurde SPD-Kandidat Matthias Ecke (41) beim Plakatieren im Dresdner Stadtteil Striesen von vier Personen krankenhausreif geschlagen . Nun kam es erneut zu Gewalt in der Landeshauptstadt - dieses Mal gegen eine Grünen-Politikerin (47).

Ein 34-Jähriger und eine 24-Jährige griffen am Dienstagabend eine Grünen-Politikerin am Amalie-Dietrich-Platz an. (Archivbild) © imago images/Sven Ellger

Die 47-Jährige war am Dienstag (7. Mai) mit einem Wahlkampfteam und in Begleitung eines Drehteams auf Plakatier-Tour. Als sie gegen 19 Uhr am Amalie-Dietrich-Platz im Dresdner Stadtteil Gorbitz Wahlplakate aufhing, wurde die Politikerin von zwei Personen attackiert.

Wie die Polizei am späten Dienstagabend mitteilte, handelt es sich bei den Angreifern um einen 34-jährigen Mann und eine 24-jährige Frau. Wer die Politikerin ist, ist noch nicht bekannt.

Der 34-Jährige habe die Grünen-Politikern beiseite gestoßen, bevor er zwei Wahlplakate herunterriss. Außerdem habe der Angreifer die 47-Jährige beleidigt und die anderen Anwesenden bedroht. Kurz darauf sei die 24-jährige Tatverdächtige hinzugekommen und habe die Politikerin unvermittelt angespuckt.

Das Wahlkampfteam rief umgehend die Polizei, die mit vier Streifenwagen zum Amalie-Dietrich-Platz ausrückte. Dort angekommen konnten die Beamten die beiden Verdächtigen in unmittelbarer Nähe stellen.

Gegen den 34-jährigen Deutschen werde nun wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt und gegen die 24-jährige Deutsche wegen Körperverletzung.