Gruppenausstellung zum Erotischen Advent in Dresden: Kunst muss prickeln

Die Gruppenausstellung "Kunst muss prickeln" zum Erotischen Advent ist in der Galerie Kunst & Eros, Hauptstraße 15, in Dresden zu sehen.

Von Lilli Vostry Dresden - Ein Frauenkörper mit Bratapfel, von dem lustvoll rote und tannengrüne Farbe tropft, zeigt in süßer Versuchung schwelgend das Titelbild "Liquid ecstasy 5" von Maximilian Hagstotz. Zu sehen ist es in der Gruppenausstellung "Kunst muss prickeln" zum Erotischen Advent mit sinnenfreudigen Arbeiten von 15 zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern derzeit in der Galerie Kunst & Eros, Hauptstraße 15 in Dresden.

Galeristin und Künstlerin Janett Noack (40) mit einem ihrer "Lovelies Butterflies". © Eric Münch Die traditionelle Weihnachtsausstellung vereint wieder reichlich verlockende Malerei, Grafik, Plastik und Porzellan von jungen und gestandenen Künstlern in den zwei Ausstellungsräumen. Darunter zarte, traumversunkene Gesichter, ein Rückenakt und ein "Paar mit gelber Schlange" in Mischtechniken von Gudrun Trendafilov. Fantasievoll farbenfrohe Zeichnungen auf Seidenpapier mit Mensch-Tier-Wesen zeigt Leonore Adler, fragile und schwungvolle Körperbilder in Kaltnadelradierungen Mechthild Mansel. Wundersam-versponnene, akribische Zeichnungen mit Titeln wie "Pura Vida", das pure Leben, sind neben "Sportputten" und einem "Sexy Boy" als keramische Räucherfiguren in markanten Blau-Weiß-Farbtönen von Nadine Wölk zu sehen. Weitere sinnlich-plastische, weibliche Aktzeichnungen mit Buntstift und Ölpastelle mit Blattgold veredelt zeigt im Spiel mit Stoff und Körperformen in einer neuen Bilderserie Maximilian Hagstotz, der als Porzellangestalter in der Meißner Manufaktur tätig ist. Originelle Bilder mit Nadel und Faden mit weiblichen Blütenformen stammen von "Fides Linien" und ein zauberhaftes Porzellan-Objekt mit Rapunzelhaar von Else Gold. Außerdem gibt es neue, zeichenreiche Grafiken mit viel Witz und Doppelsinn wie ein potent kraftstrotzender "Minotaurus auf der Opitzhöhe", "Der seltsame Ring" oder "Mädchen und Tod" von Chris Löhmann.

Einer der weiblichen Schmetterlinge in Nahaufnahme. © Eric Münch

"Kunst muss prickeln" - Immer mehr Künstler wollen mitmachen