Kutscher in Angst! Fahren bald Shuttle-Busse Touristen durch Moritzburg?

Moritzburg - Die Winterzeit in Moritzburg zieht jedes Jahr Hunderttausende Besucher an. Zur Aschenbrödel-Ausstellung oder zu einer Kutschfahrt bis zum Leuchtturm und zurück. Doch seit die Kutscher erfahren haben, dass in Zukunft ein Shuttle-Bus für den Touristentransport geplant wird, schlägt die festliche Stimmung um ...

Bernd Haase (65) ist der Herr der Kutschen. © Tobias Koch

Seit 1998 betreibt der gebürtige Moritzburger Bernd Haase (65) auf dem Familienhof seinen Kutschenverleih. Was früher der Stall für Kühe und Schweine war, dient heute als Garage für edle Holzkarossen.

Die Nachricht, dass Touristen vielleicht per Bus von Station zu Station fahren sollen, bringt Haase regelrecht in Rage: "Das ist erstens eine Katastrophe für unser Geschäft, außerdem braucht das kein Mensch!"

Trotz seines unverwechselbaren Humors ist Haase angesichts der Pläne der Verzweiflung nah. Sorgen bereitet dem Herrn der Kutschen nicht nur der drohende Einnahmeausfall durch die motorisierte Konkurrenz. Eine Kutschfahrt kostet 80 Euro. Geld, das sich manche Touristen mit dem Bus sparen könnten.

Auch die Stellplätze für seine Kutschen vor dem Schloss sieht er in Gefahr: "Wenn wir nicht sichtbar sind, fragen weniger Kinder nach einer Fahrt durch unser Moritzburg."