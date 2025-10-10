Grusel, Spaß und Netzwerken: Drei Freundinnen verwandeln Dresden in einen Creator-Treffpunkt
Dresden - Tarotkarten, Pumpkin-Spice-Latte und jede Menge gute Laune - mitten in Dresden trafen sich am Donnerstagabend lokale Influencerinnen zu einem ganz besonderen Halloween-Creator-Event!
Zum mittlerweile dritten Mal organisierten Lisann Jacobi (24), Magdalena Berger (23) und Maunee Kühne (24) ein Get-together für Content-Creatorinnen aus der Landeshauptstadt und Umgebung.
Das erste Treffen war eher klein: Gerade einmal zehn Mädels, die sich in einem Restaurant trafen, um sich kennenzulernen - beim zweiten waren es schon doppelt so viele.
Für das dritte Event ließen sich die drei Freundinnen nun etwas ganz Besonderes einfallen: eine Halloween-Party! Passend zur Jahreszeit verwandelte sich die Sparda-Bank-Filiale auf der Prager Straße in eine durchdacht dekorierte Grusel-Location.
Zwischen Spinnweben, Kürbissen und Girlanden konnten die Gäste an verschiedenen Stationen Halt machen: Sie ließen sich die Zukunft von einer Tarotkartenlegerin voraussagen, genossen einen Pumpkin-Spice-Latte (DAS Trendgetränk im Herbst), konnten Schlüsselanhänger basteln, ließen sich von einer professionellen Fotografin ablichten oder drehten Content an der Fotobox.
In entspannter Atmosphäre entstanden neue Kontakte, kreative Ideen und vielleicht sogar Freundschaften. Genau das war auch das Ziel der drei Organisatorinnen, wie sie gegenüber TAG24 verrieten. Denn sie hatten immer mehr kleinere Influencerinnen aus Dresden entdeckt, doch niemand kannte sich - das wollten sie unbedingt ändern.
Idee für die Creator-Events entstand durch ein TikTok-Video
Die Idee dazu entstand ursprünglich durch einen TikTok-Clip. Magdalena wurde ein Video vorgeschlagen, in dem sich mehrere Frauen zusammentaten, um gemeinsam in den Urlaub zu fahren und Content zu erstellen.
Sofort dachte sich die 23-Jährige: warum nicht auch in Dresden? Gesagt, getan: Auf der Videoplattform starteten die drei einen Aufruf. Wer Lust auf ein solches Treffen habe, könne sich melden - die Resonanz war überwältigend.
"Es gibt so viele kleine Creator in Dresden (….) wir wollten die alle mal kennenlernen", so Magdalena.
Lisann erklärte, dass sie zunächst Angst hatten, niemand würde sich melden - doch am Ende nahmen über 100 Creatorinnen teil! "Wir sehen es an den Großstädten Frankfurt, Berlin, Köln, dass es möglich ist, coole Influencer-Events zu machen und in Dresden hat uns das halt komplett gefehlt. (…) Da haben wir die Marktlücke einfach entdecken und gedacht, wir wagen es mal", erklärt die 24-Jährige.
Unter dem Motto "Girls support girls" (zu Deutsch: Frauen unterstützen Frauen) fand im Juli das erste Event statt, im August das zweite - und nun, passend zur Jahreszeit, das Halloween-Treffen.
Finanziert wird das Ganze über "The Social Lab", die Firma von Lisann. Sie gründete das Unternehmen 2023 zunächst neben ihrem Hauptjob, seit Februar 2025 arbeitet sie hauptberuflich daran.
So laufen Finanzierung und Organisation der Creator-Events ab
Kurz darauf holte sie Magdalena als Junior Social Media Managerin ins Team, Maunee machte das Team wenig später als Head of Finance und Strategy komplett.
Gemeinsam überzeugten sie verschiedene Unternehmen, die von der Idee begeistert waren. Die Sparda-Bank stellte die Location - bei früheren Events kamen Sponsoren wie das Restaurant "Somen" oder der Süßwarenhersteller "Manner" hinzu.
Die Firmen stellten ihre Produkte kostenlos zur Verfügung und die Influencerinnen posteten darüber. Da so viele Mädels mit großer gemeinsamer Reichweite teilnahmen, war das für die Unternehmen quasi kostenlose Werbung - eine Win-win-Situation.
Die 24-Jährige gab zu, dass sie einen Teil der Kosten selbst über ihre Firma finanzierte, um die Events möglich zu machen.
Alles in allem war der Abend ein voller Erfolg - auch Lisann, Magdalena und Maunee waren zufrieden. Mit ein paar Getränken und netten Gesprächen ließen sie den Abend ausklingen und eines ist sicher: Das war sicher nicht ihr letztes Event.
Titelfoto: Montage: Petra Hornig