 1.056

Superblitzer lauert nun in Strehlen auf Tempo-Sünder

Der Superblitzer steht jetzt auf der Heinrich-Zille-Straße in Dresden-Strehlen.

Von Martin Gaitzsch, Linda Drewanz

Dresden - Dieser Superblitzer geht jetzt in einer Einbahnstraße auf Jagd nach Temposündern.

Der Superblitzer lauert nun auf der Heinrich-Zille-Straße.
Der Superblitzer lauert nun auf der Heinrich-Zille-Straße.  © TAG24

Der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" steht seit wenigen Tagen auf der Heinrich-Zille-Straße in Strehlen.

In der Einbahnstraße Richtung Teplitzer Straße gilt Tempo 30.

Zuletzt stand dieser Superblitzer in Striesen auf der Schlüterstraße, kontrollierte dort ebenfalls eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h.

Ein weiterer Dresdner Fotokasten weilt gerade am Terrassenufer stadteinwärts. Scheint, als ob die Stadt es vor allem auf 30er-Zonen abgesehen hat. Wer hier geblitzt wird, zahlt mindestens 30 Euro.

Titelfoto: TAG24

Mehr zum Thema Dresden Lokal: