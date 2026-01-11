Deshalb erstrahlte plötzlich ein Apfelbaum am Dresdner Abendhimmel

Dresden - Am Sonntag gegen 18 Uhr dürften viele Dresdner nicht schlecht gestaunt haben, als plötzlich ein leuchtender Apfel und der dazugehörige Baum über dem Elbufer erstrahlten und den Abendhimmel mit buntem Obst garnierten. Anlass des Lichter-Schauspiels war der "Tag des Deutschen Apfels 2026".

Am Sonntag um 18 Uhr leuchtete eine Apfel-Show vom Dresdner Nachthimmel. © TAG24

Schon vor einigen Tagen hatte die "Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse e.V." das farbenfrohe Spektakel angekündigt.

Als Hauptattraktion der bundesweiten Aktion zeichneten Hunderte Drohnen die 3D-Motive ins dunkle Firmament über der historischen Altstadtkulisse, direkt gegenüber der Frauenkirche.

Neben Baum und Frucht waren auch Botschaften wie "Äpfel aus deutschem Anbau" und "Frische Herkunft Genuss" zu lesen.

Mit der Show möchte die Vereinigung auf die Paradiesfrucht als regionales, nachhaltiges und gesundes Erzeugnis lokaler Landwirtschaft aufmerksam machen und dazu animieren, mehr Äpfel zu essen. Aktionen im Handel sowie Informationsveranstaltungen zu neuen Sorten begleiteten das Event dabei.