Habt Ihr 15 Minuten Zeit? Beim Verkehr der Zukunft kann jeder mitreden

Dresden - Daumen hoch, runter oder Enthaltung: Dresdner können jetzt an der Verkehrsplanung der Zukunft mitwirken! 70 Maßnahmen stehen zur Bewertung bereit, die Ergebnisse fließen mit in die finale Vorlage ein, über die der Stadtrat zum Jahresende abstimmen soll.

Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) an einem Automaten im Stadtforum, an dem Bürger auch abstimmen können. © Hermann Tydecks

Auto, Rad, ÖPNV, Stadtraumgestaltung, Parkraum und Co.: Der letzte Maßnahmenplan ist bereits über zwölf Jahre alt. "Für die Herausforderungen der Zukunft können wir nicht die Antworten von gestern geben", sagt Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne).

Schon seit über vier Jahren arbeiteten Verkehrsplaner, Lobbygruppen wie ADAC und ADFC, Stadträte und auch Bürger im Rahmen des Mobidialogs am "Mobilitätsplan 2035+".

Jetzt steht das Finale an: Bevor der Stadtrat über die 70 ausgehandelten Kompromiss-Maßnahmen entscheidet, dürfen noch mal die Bürger ran!

Das Ergebnis werde dann maßgeblich in die Vorlage für den Stadtrat einfließen, wirbt Kühn für eine rege Teilnahme.