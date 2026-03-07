 8.227

Nach Beinahe-Unglück in Dresden: Hofkirchen-Heilige werden gesichert

Nach dem Absturz des 120-Kilo-Arms der Franz-von-Assisi-Statue auf dem Vorschiff der Dresdner Hofkirche herrscht Handlungsbedarf.

Von Benjamin Schön, Peter Hilbert

Dresden - Nach dem Absturz des 120-Kilo-Arms der Franz-von-Assisi-Statue auf dem Vorschiff der Dresdner Hofkirche herrscht Handlungsbedarf. Jetzt greift der Freistaat durch: Alle Original-Skulpturen werden gesichert, vier besonders gefährdete Heilige sogar mit einem 100-Tonnen-Kran vom Dach gehoben.

SIB-Sachgebietsleiter Kai-Uwe Beger (l.) und Restaurator Andreas Hain an der beschädigten Skulptur von Franz von Aissisi auf dem Dach der Dresdner Hofkirche.
SIB-Sachgebietsleiter Kai-Uwe Beger (l.) und Restaurator Andreas Hain an der beschädigten Skulptur von Franz von Aissisi auf dem Dach der Dresdner Hofkirche.  © Peter Hilbert

"Wir haben festgestellt, dass der damals übliche Steinzapfen, mit dem sein linker Arm verankert war, abgebrochen ist", erklärt Gutachter Andreas Hain (44). Heute werden dafür Edelstahlanker eingesetzt.

Außerdem ist der Sockel, auf dem die Skulptur steht, gerissen. Der Arm von Franz von Assisi wird nach historischen Vorlagen neu gefertigt und präzise angebracht.

Insgesamt zieren 78 Sandsteinfiguren die barocke Hofkirche, die zwischen 1739 und 1754 nach Plänen des italienischen Baumeisters Gaetano Chiaveri entstand.

Dresden: Weiße Flotte tischt bei Thüringer Gartenschau auf
Dresden Lokal Weiße Flotte tischt bei Thüringer Gartenschau auf

Schon früher gab es Abstürze: 1910 und 1913 brachen Teile von Figuren ab, bei der Bombardierung Dresdens 1945 wurden acht Skulpturen zerstört.

Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Mit Stahlnetzen und Halteseilen ist nicht nur der Kopf, sondern die gesamte Skulptur gesichert.
Mit Stahlnetzen und Halteseilen ist nicht nur der Kopf, sondern die gesamte Skulptur gesichert.  © Peter Hilbert
Links neben der eingerüsteten Skulptur von Franz steht die des heiligen Basilius. Auch dieses fast 300 Jahre alte Original muss vom Kirchendach gehoben werden.
Links neben der eingerüsteten Skulptur von Franz steht die des heiligen Basilius. Auch dieses fast 300 Jahre alte Original muss vom Kirchendach gehoben werden.  © Peter Hilbert
Beate (53) und Rainer Specker (54) aus Tettnang in Baden-Württemberg wurden fast vom Sandstein-Arm getroffen.
Beate (53) und Rainer Specker (54) aus Tettnang in Baden-Württemberg wurden fast vom Sandstein-Arm getroffen.  © Rainer Specker
Insgesamt 78 Skulpturen zieren die Hofkirche. Sie stehen auf dem Vorschiff, dem Hochschiff, am Turm und in anderen Bereichen der Fassade.
Insgesamt 78 Skulpturen zieren die Hofkirche. Sie stehen auf dem Vorschiff, dem Hochschiff, am Turm und in anderen Bereichen der Fassade.  © Holm Helis

Die Sicherungsarbeiten laufen auf Hochtouren: Netze, Halteseile und Alpin-Technik stabilisieren die Originale, bevor Ende März die Bauzäune wieder verschwinden. Dann können Besucher die Hofkirche wieder sicher bewundern.

Titelfoto: Peter Hilbert

Mehr zum Thema Dresden Lokal: