Haema lässt Dresdner seit 25 Jahren zur Ader – und nutzt Geburtstag für wichtigen Appell

Dresden - Das Haema Blutspendezentrum im World Trade Center feiert 25. Geburtstag. Zehntausende Liter Blut und Plasma fließen hier jährlich. Den Anlass nutzt Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Kaufmann (49, Linke) für einen Appell.

Seit 25 Jahren halten Dresdner im World Trade Center ihren Arm hin. © Norbert Neumann

"Ich rufe alle Dresdner auf: Bitte spenden Sie Blut, bitte spenden Sie Plasma. Wer sich gesund fühlt, kann sich diesen Piks erlauben", so die Bürgermeisterin.

Laut Haema-Mitarbeiter Stefan Schleicher (41) ist die Spendebereitschaft in Dresden jetzt schon hoch. Der Bedarf an frischen Konserven reiße aber nicht ab - auch, weil die Gesellschaft älter wird.

"Meine Oma hat selbst Blutkonserven gebraucht, inzwischen ist sie verstorben. Ich spende auch als Andenken an sie", sagt Vorzeigespender Tim Linke (25) aus Löbtau, der am Mittwoch zum 166. Mal den Arm hinhielt.