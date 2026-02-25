Louisenstraße kriegt Blumentöpfe für Zehntausende Euro
Dresden - Jetzt ist die Begrünung der Louisenstraße beschlossene Sache. Der Stadtbezirk finanziert das Testprojekt "Sommerstraße 2026" mit 50.000 Euro. Allein drei Pflanzkübel sollen 28.400 Euro kosten.
Hinzu kommen 15.400 Euro für zwei Sitzelemente und 6200 Euro für temporäre Pflanzflächen.
Mit einer deutlichen Mehrheit stimmten die Stadtbezirksbeiräte für das Vorhaben. Dagegen waren nur CDU, Team Zastrow und AfD (insgesamt vier Stimmen).
Stadtbezirksbeirätin Katharina Kern (42, CDU) kritisiert: "Während wir bei nahezu jedem Antrag aus dem Stadtteil für Veranstaltungen, Kulturprojekte, soziale Initiativen und ehrenamtliche Strukturen kürzen oder ablehnen müssen, leisten wir uns hier Mondpreise für Blumenkübel."
Dagegen findet SPD-Politiker Felix Göhler (37): "Die Polemik ist unangebracht." Er verweist auf eine Bürgerbeteiligung zur Louisenstraße, in deren Zuge sich mehr Grün und Aufenthaltsqualität gewünscht wurde.
"Natürlich sind 50.000 Euro viel Geld, das ist aber gut investiert." Die neuen Elemente seien langlebig. Was das Mobiliar betrifft, solle man der Verwaltung vertrauen.
Titelfoto: Petra Hornig