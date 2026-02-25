Louisenstraße kriegt Blumentöpfe für Zehntausende Euro

Dresden - Jetzt ist die Begrünung der Louisenstraße beschlossene Sache. Der Stadtbezirk finanziert das Testprojekt "Sommerstraße 2026" mit 50.000 Euro. Allein drei Pflanzkübel sollen 28.400 Euro kosten.

Die Begrünung der Louisenstraße ist beschlossene Sache. © Petra Hornig

Hinzu kommen 15.400 Euro für zwei Sitzelemente und 6200 Euro für temporäre Pflanzflächen.

Mit einer deutlichen Mehrheit stimmten die Stadtbezirksbeiräte für das Vorhaben. Dagegen waren nur CDU, Team Zastrow und AfD (insgesamt vier Stimmen).

Stadtbezirksbeirätin Katharina Kern (42, CDU) kritisiert: "Während wir bei nahezu jedem Antrag aus dem Stadtteil für Veranstaltungen, Kulturprojekte, soziale Initiativen und ehrenamtliche Strukturen kürzen oder ablehnen müssen, leisten wir uns hier Mondpreise für Blumenkübel."

Dagegen findet SPD-Politiker Felix Göhler (37): "Die Polemik ist unangebracht." Er verweist auf eine Bürgerbeteiligung zur Louisenstraße, in deren Zuge sich mehr Grün und Aufenthaltsqualität gewünscht wurde.