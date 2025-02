Hatte August wirklich 365 Kinder? Was Dresdens Gästeführer alles wissen müssen

Dresden - "Warum ist der Sandstein schwarz?", "Wieso heißt der Zwinger so?" oder "Stimmt es, dass August der Starke 365 Kinder hatte und wie viel hat er eigentlich gewogen?" All solche Fragen müssen die Dresdner Gästeführer beantworten. Anlässlich des Weltgästeführertages am heutigen Freitag lohnt ein Blick hinter die Kulissen.