Heute große Eröffnung: So viel Technik steckt in Dresdens neuem Stadion

Dresden - Am heutigen Freitag um 18 Uhr geht für Dresdens Sportlerszene ein Traum in Erfüllung: Nach knapp drei Jahren Bauzeit wird der Neubau des sagenumwobenen Heinz-Steyer-Stadions eröffnet. 18 Weltrekorde wurden hier errungen, davon 14 in der Leichtathletik. Bis zum gestrigen Donnerstag herrschte auf der Baustelle allerdings noch reges Treiben.