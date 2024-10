Herausragende Arbeit! Polizisten im Rathaus befördert

Bürgermeister Jan Donhauser (54, CDU) berichtete von einem Besuch in Frankfurt. © Norbert Neumann

Die Behauptung, jede Großstadt habe ein Problem mit ihrem Hauptbahnhof, "dürfen wir nicht akzeptieren", sagte Rodig.

Bürgermeister Jan Donhauser (54, CDU) griff im Anschluss das Sicherheitsproblem am Dresdner Hauptbahnhof auf, erzählte von seinem kürzlichen Besuch in der Polizeidirektion am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main.

Tief beeindruckt vom Frankfurter Bahnhofs-Elend und der damit verbundenen Kriminalität sagte Donhauser zweimal: "Wir wollen das hier nicht."

Seit Monaten hält Donhauser daher die "Citywache" als Lösung im Gespräch. Eine Polizeiwache für die Prager Straße. Vor einem Vierteljahr war die Eröffnung dieser "Citywache" für den vergangenen September angesagt. Doch der Standort-Favorit im alten McDonald's wurde von der Fast-Food-Kette KFC weggeschnappt.

Die Suche nach einer entsprechenden Immobilie geht weiter.