Hier trainiert die Jugend den Feuerwehr-Einsatz in Dresden

Im Heinz-Steyer-Stadion traten die Jugendfeuerwehren gegeneinander an. © Christian Juppe

Rund 350.000 Kinder und Jugendliche bereiten sich hier in 18.000 Jugendfeuerwehren und 6000 Kindergruppen auf den Dienst vor. Die Jubiläumsfeier und das jährliche Treffen fand am Wochenende in Dresden statt.

Aus ganz Deutschland waren junge Kameraden gekommen, wurden am Freitagabend im Verkehrsmuseum durch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (52, FDP) begrüßt.

Doch nicht nur zum Feiern waren die jungen Feuerwehrleute in Dresden: Am Sonntag sollten sich auch Kameraden in verschiedenen Disziplinen miteinander messen. Die Teilnehmer trainierten dafür am Sonnabendmorgen, der Wettkampf selbst fand am Sonntag statt.