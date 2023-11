Hilfspakete für Osteuropa: Dresden sammelt fürs Fest!

Schon ein kleines Weihnachtspäckchen kann bedürftigen Kindern in OSteuropa zum Fest viel Freude schenken. (Symbolfoto) © 123RF/anaumenko

Unter dem Motto "Kinder helfen Kindern" können Geschenke eingepackt werden, die an Kinder in Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kitas und Schulen in Bulgarien, Rumänien, Moldawien und der Ukraine verteilt werden.

Die Päckchen können bis 23. November auch in diesen Sammelstellen abgegeben werden: Experts & Talents (Arndtstraße 15), Ö-Grafik (Tauscherstraße 44).