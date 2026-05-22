Historisches Erbe: Striesens Park-Oase erstrahlt in neuem Glanz

Dresden - Im Hermann-Seidel-Park in Striesen geht die denkmalgerechte Sanierung weiter voran. Bereits seit 2023 wird die historische Parkanlage schrittweise erneuert.

Auch die Wege wurden im traditionsreichen Park modernisiert und neu gemacht. © Norbert Neumann

Inzwischen wurden unter anderem Wege barrierefrei saniert, neue Rhododendren gepflanzt, historische Bänke aufgearbeitet und ein Trinkbrunnen installiert. Jetzt kamen ein neuer Kletterspielplatz sowie weitere Baumpflegearbeiten hinzu.

"Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, diese wunderschöne und historisch bedeutsame Parkanlage Stück für Stück zu rekonstruieren", sagte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) bei einem Rundgang durch den Park.

Besonders dankte sie dem Stadtbezirk Blasewitz, der die einzelnen Bauabschnitte über Jahre finanziell unterstützt habe. Allein für den neuen Spielplatz flossen 150.000 Euro aus dem Stadtbezirk.

Der neue Spielbereich entstand innerhalb eines Jahres auf einer früheren Garagenfläche und erweitert das Angebot für Familien deutlich.