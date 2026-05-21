Dresdner Brunnen leuchtet plötzlich giftig-grün: Wer steckt dahinter?

2.955 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Klimaaktivisten haben in der Nacht auf Donnerstag das Wasser in einem Brunnen in Dresden grün gefärbt.

Von Malte Kurtz

Dresden - Klimaaktivisten haben in der Nacht auf Donnerstag das Wasser in einem Brunnen in Dresden grün gefärbt. Die Polizei ermittelt.

Klimaaktivisten haben das Wasser im Brunnen an der Semperoper grün gefärbt.
Klimaaktivisten haben das Wasser im Brunnen an der Semperoper grün gefärbt.  © Extinction Rebellion Deutschland

Aus Protest gegen eine "konzernfreundliche Gaspolitik und das Greenwashing von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche" haben Mitglieder der Gruppe "Extinction Rebellion" grünen Farbstoff in einen Brunnen an der Semperoper gekippt.

In einer Mitteilung erklärte Manon Gerhardt, Pressesprecherin der Gruppe: "Sich auf Gas als Energieträger zu versteifen ist nicht nur schlecht für die Umwelt, Katherina Reiche sorgt damit auf lange Sicht für steigende Energiepreise für Verbrauchende! Dabei bringen Windkraft und Solar heute schon sichere und preiswerte Energie und tragen gleichzeitig zur Energie-Unabhängigkeit Deutschlands bei."

Bei dem verwendeten Farbstoff handelte es sich nach Angaben der Klimaaktivisten um Uranin - ein biologisch unbedenkliches Erzeugnis, das im Wasser leuchtet. Auch in anderen deutschen Städten hat Extinction Rebellion Brunnen am Donnerstag ähnliche Aktionen durchgeführt, etwa in Berlin oder Hamburg.

Dresden: Kinder- und Jugendspiele starten in Dresden mit 3000 Teilnehmern
Dresden Lokal Kinder- und Jugendspiele starten in Dresden mit 3000 Teilnehmern

In Dresden ermittelt nun die Polizei. Nicht aber wegen des verfärbten Brunnens, sondern wegen Sachbeschädigung: Die Aktivisten hatten kurz nach Mitternacht am Brunnen auf dem Theaterplatz nämlich auch Graffiti-Botschaften hinterlassen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Morgen erklärte.

Die Klimaaktivisten protestieren gegen eine "konzernfreundliche Gaspolitik und das Greenwashing von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche".
Die Klimaaktivisten protestieren gegen eine "konzernfreundliche Gaspolitik und das Greenwashing von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche".  © Ove Landgraf
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Der grün leuchtende Farbstoff im Brunnen ist nicht umweltschädlich.
Der grün leuchtende Farbstoff im Brunnen ist nicht umweltschädlich.  © Ove Landgraf

Von Extinction Rebellion veröffentlichte Bilder zeigen dabei, wie das Wasser im kleinen Brunnen zwischen Semperoper und Zwinger nahezu dieselbe Farbe hat, wie der grüne Rasen drumherum.

Titelfoto: Bildmontage: Extinction Rebellion Deutschland, Ove Landgraf

Mehr zum Thema Dresden Lokal: