Mein Tag als Hobby Horser: Koordinativer Totalausfall beim Galoppieren

Dresden - Man hat es vielleicht schon mal gehört oder im Internet gesehen: Leute, die mit Holzpferden durch Hallen galoppieren, über Hindernisse springen oder elegante Dressur-Küren aufführen. Was auf den ersten Blick kindlich oder kurios wirkt, ist in Wirklichkeit ein ernstzunehmender Sport – mit festen Regeln, Technik und Training. Die Rede ist von "Hobby Horsing", einem Trendsport, der längst auch in Sachsen viele begeisterte Anhänger hat.