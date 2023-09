15.09.2023 09:30 1.384 Hochhäuser in Gorbitz werden schick gemacht

Großvermieter Vonovia saniert derzeit gleich vier Hochhäuser in Gorbitz, darunter am Amalie-Dietrich Platz und an der Braunsdorfer Straße.

Von Jakob Anders

Dresden - Großvermieter Vonovia saniert derzeit gleich vier Hochhäuser in Dresden-Gorbitz, darunter am Amalie-Dietrich Platz und an der Braunsdorfer Straße. Kai-Michael Sigmund (51), Regionalleiter Vonovia, vor dem sanierten Hochhaus am Amalie-Dietrich-Platz. © Thomas Türpe Innen und außen wurden neue Dämmungen angebracht, Bäder erneuert, Aufzüge installiert. Auch die Fassaden wurden grunderneuert. Eine Investition von mehr als 30 Millionen Euro. "Es ist uns ein Anliegen, unseren Mietern nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern ein schönes Zuhause zu bieten", sagt Regionalleiter Kai-Michael Sigmund (51). Innenansicht einer modernisierter Vonovia-Wohnung. © Thomas Türpe Die Arbeiten sollen bis Jahresende abgeschlossen sein.

Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe (2)