Hochzeitsmesse startet in Dresden: Das sind die neuen Trends für Heiratswillige

Dresden - Die Messe Dresden eröffnet die Saison am Wochenende mit der "JAwort"-Hochzeitsmesse (Sa./So., 10-18 Uhr, Eintritt: 10/8/5 Euro) in Halle 1. Rund 130 Aussteller präsentieren sich unter dem Motto "Pures Glück in jeder Faser".