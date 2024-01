Heimliche Hochzeit: Ex-Bayern-Star Mané heiratet 18-jährige "Langzeitfreundin"!

Dakar (Senegal) - In wenigen Tagen startet der Afrika-Cup , und auch Ex-Bayern-Star Sadio Mané (31) ist mit von der Partie. Doch kurz vor Start des Turniers macht er mit Schlagzeilen neben dem Platz auf sich aufmerksam - der Stürmer hat geheiratet!

Mit Senegal tritt Sadio Mané (31) ab dem 13. Januar als Titelverteidiger beim Afrika-Cup an. Doch vorher gab es auch privat etwas zu feiern. © JOHN WESSELS / AFP

Der Fußballer befindet sich gerade in seiner Heimat, um sich mit der senegalesischen Nationalmannschaft auf den Afrika-Cup vorzubereiten, doch diese Zeit nutzte Mané nicht nur für den Sport.

Wie lokale Medien berichteten, habe der Senegalese seine 18-jährige "Langzeitfreundin" Aisha Tamba in einer privaten Zeremonie am 7. Januar in seiner Heimat geheiratet!

Auf Instagram teilte die Fotografin des Events mehrere Fotos und Videos von dem Brautpaar - selbst bestätigten beide die Ehe allerdings bisher nicht.

Afrikanische Medien sprechen von einer "Langzeitbeziehung". Wann genau das Verhältnis der beiden begann, ist allerdings unklar - bisher war nicht einmal bekannt, dass der 31-Jährige eine Partnerin hatte.

Laut Pulse Sports gehe die geheime Verbindung der Frischvermählten jedoch bis in Manés Liverpooler Zeit zurück - dort spielte er bis 2022. Die Beziehung sei "jahrelang" von Geheimniskrämerei umhüllt gewesen.