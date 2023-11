Hüllen am Residenzschloss gefallen: Dresdens Bibel-Comic ist fertig

Dresden - Nach jahrelanger Feinarbeit und künstlerischer Malerei sind die letzten Renaissance-Gemälde auf der Rückwand des mehrstöckigen Altans im Großen Schlosshof in Dresden endlich fertig. Besucher können somit noch vor der offiziellen Einweihung ab sofort die biblischen Fresken in voller Pracht bewundern.

Endlich wieder komplett zu sehen: die Fresken im Innenhof des Residenzschlosses. © Eric Münch

Nach den Etagen eins und zwei erstrahlt nun auch das dritte Stockwerk in altem Glanz. Das Gesamtwerk zeigt quasi eine Art Bibel-Comic, die Geschichte des Saulus aus dem Neuen Testament, der als Paulus zum Christentum bekehrt wurde - in Anlehnung an den Wechsel von Kurfürst Moritz von Sachsen (1521 bis 1553) vom Katholizismus zum Protestantismus.

Die zweite Etage bildet Josef und Maria mit dem Jesuskind sowie die Heiligen Drei Könige ab. Ganz oben ist der Besuch der Königin von Saba beim König Salomon zu sehen.



Die Planungen für das große Kunstprojekt begannen bereits 2015.

Seit vier Jahren arbeiteten sich insgesamt sieben Künstler kleinteilig voran und lernten dafür teils sogar alte Maltechniken neu: Die Farben für die Fresken wurden auf frischem Kalkputz an die Wand gebracht, denn: Auf trockenem Putz wären diese nicht mehr richtig eingezogen.

"Mal schaffen wir einen Kopf, mal ein Gewand pro Tag, arbeiten von früh bis nach Mitternacht", erklärte Restaurator und Bauforscher Matthias Zahn (61) während der Hochphase der Restauration.