Hundehaufen-Alarm am Elbufer: Ordnungsamt hat erst drei sündige Herrchen verk(n)ackt

Dresden - Aktuell leben rund 16.900 Hunde in Dresden - Tausende mehr als vor einigen Jahren. Das bringt manches Ärgernis mit sich: Bellende Hunde nerven, beißende sind gefährlich. Eklig wird's, wenn Hundehalter den Kot ihrer Fellnasen einfach auf Weg oder Wiese liegen lassen.

Die Flutrinne gilt als ein "Hot-Spot" der Häufchen-Plage in Dresden. © Steffen Füssel

Das Problem ist seit Jahren bekannt, eine Lösung nicht in Sicht: Ihrer Pflicht, die stinkenden Hinterlassenschaften zu entsorgen, kommen nicht alle "Herrchen" nach.

Darunter leidet die Lebensqualität - etwa die am Pieschener Elbufer, das immer wieder von Häufchen heimgesucht wird.

Mancher Halter hat kuriose Ausreden parat. So wie eine Gassigängerin, die berichtet: "In der Natur verzichte ich häufiger darauf, die Haufen unseres Mischlings zu entfernen. Denn mir liegt die Umwelt sehr am Herzen, ich möchte keine Plastiktüten verschwenden."

Weitere Argumente gegen das Häufchen-Entfernen: Kotbeutelbehälter - insgesamt gibt es 56 im Stadtgebiet - seien sehr niedrig angebracht, würden häufig von anderen Hunden angepinkelt. "Da will ich nicht reingreifen."