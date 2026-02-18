Hunderte Flüchtlinge in Dresden verschwunden

Dresden - Voriges Jahr kamen 1160 Flüchtlinge in Dresden an, rund 1450 werden dieses Jahr erwartet . Doch viele gelten als verschwunden! Neue Zahlen zeigen das Ausmaß des Phänomens.

In Dresdner Asylheimen gibt es normalerweise täglich Anwesenheitskontrollen. Sind Bewohner mehr als drei Tage in Folge abwesend, gelten sie als verschwunden. © Boris Roessler/dpa

Deutschlandweit gelten Flüchtlinge als "nach unbekannt abgängig". Sie leben nicht mehr dort, wo sie registriert wurden, ihr aktueller Aufenthaltsort - unklar.

Wie viele Flüchtlinge haben Dresden den Rücken gekehrt? Auf eine Anfrage von Stadträtin Silke Schöps (50, AfD) hin nennt das Rathaus Zahlen: 2024 wurden demnach 336 Asylbewerber nach unbekannt abgemeldet, 2025 waren es 352.

Die Verschwundenen kamen aus 40 verschiedenen Herkunftsländern, darunter Venezuela (13 Prozent), Türkei (12 Prozent), Irak (9 Prozent), Indien (8 Prozent), Russland oder Syrien (je 6 Prozent).

Die meisten waren zwischen 18 und 39 Jahre alt, aber auch Kinder (2024: 41, 2025: 18) verschwanden.