Narren geben Rathausschlüssel wieder, doch von OB Hilbert keine Spur

Dresden - Mit einem kräftigen Helau verabschiedeten Dresdner Narren am Mittwoch den Fasching, übergaben den Rathausschlüssel wieder an OB-Vize Jan Donhauser (56, CDU). Oberbürgermeister Dirk Hilbert (54, FDP) war zwar nicht anwesend, bekam aber sein Fett weg.

Am Mittwoch übergaben die Narren den Rathausschlüssel wieder an OB-Vize Jan Donhauser (56, CDU). © Eric Münch

Enttäuscht von der Abwesenheit des OB war Heike Stephan (56), Präsidentin des Elferrats Gebau Dresden: "Der lässt sich uns Narren gegenüber nicht blicken", sagte sie. "Wir haben das Gefühl, er hat Angst, öffentlich kritisiert zu werden."

Vom 11. November bis Aschermittwoch lag die Rathaus-Macht symbolisch bei den Karnevalisten.

Jetzt, wo der Rathausschlüssel wieder in Verwaltungshand liegt, mahnt Elferrat-Außenministerin Nicole Stephan (30): "Dresden sollte sich bei manchen Projekten fragen, ob da nicht Steuergelder verschwendet werden."

Die Meinung teilt der Präsident des Dresdner Carneval Clubs, Julian Lißner (38): "Fahrradzähler waren ein Beispiel für Geldverschwendung."