Narren geben Rathausschlüssel wieder, doch von OB Hilbert keine Spur
Dresden - Mit einem kräftigen Helau verabschiedeten Dresdner Narren am Mittwoch den Fasching, übergaben den Rathausschlüssel wieder an OB-Vize Jan Donhauser (56, CDU). Oberbürgermeister Dirk Hilbert (54, FDP) war zwar nicht anwesend, bekam aber sein Fett weg.
Enttäuscht von der Abwesenheit des OB war Heike Stephan (56), Präsidentin des Elferrats Gebau Dresden: "Der lässt sich uns Narren gegenüber nicht blicken", sagte sie. "Wir haben das Gefühl, er hat Angst, öffentlich kritisiert zu werden."
Vom 11. November bis Aschermittwoch lag die Rathaus-Macht symbolisch bei den Karnevalisten.
Jetzt, wo der Rathausschlüssel wieder in Verwaltungshand liegt, mahnt Elferrat-Außenministerin Nicole Stephan (30): "Dresden sollte sich bei manchen Projekten fragen, ob da nicht Steuergelder verschwendet werden."
Die Meinung teilt der Präsident des Dresdner Carneval Clubs, Julian Lißner (38): "Fahrradzähler waren ein Beispiel für Geldverschwendung."
Mit OB-Stellvertreter Jan Donhauser verstanden sich die Narren dennoch prächtig. Der sucht schon ein Kostüm für kommenden Fasching: "Vorschläge der Dresdner nehme ich gerne entgegen."
