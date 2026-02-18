 573

Dresdner Meisterschüler bauen die wahrscheinlich längste Schaukel der Welt

Rekordversuch in Dresden: Zehn angehende Gerüstbau-Meister haben die wahrscheinlich längste Hollywoodschaukel der Welt errichtet.

Von Erik Töpfer

Dresden - Rekordversuch im Industriegelände: Auf dem Parkplatz des Ausbildungszentrums der Dresdner Handwerkskammer haben zehn angehende Gerüstbau-Meister die wahrscheinlich längste Hollywoodschaukel der Welt gebaut. Damit wollen sie ins Guinness-Buch der Rekorde.

Die wahrscheinlich längste Schaukel der Welt ist ein Schulprojekt von Gerüstbau-Gesellen.
Die wahrscheinlich längste Schaukel der Welt ist ein Schulprojekt von Gerüstbau-Gesellen.  © Eric Münch

11,35 Meter lang, fünf Meter hoch, zwei Tonnen schwer und rekordverdächtig gut geölt: Schaukeln gehört eigentlich nicht zu den Anforderungen angehender Gerüstbauer.

"Denn Statik kommt normalerweise von statisch", grinsen Ausbilder Ronny Träger (37) und Jörg Bindig (54), die auch jeweils gleichnamige Gerüstbaufirmen betreiben.

Doch wenn Sturm aufzieht, ein Zug vorbeischießt oder schwere Geräte darüber verschoben werden, muss die Konstruktion auch diese dynamischen Kräfte aushalten können.

Dresden: Hunderte Flüchtlinge in Dresden verschwunden
Dresden Lokal Hunderte Flüchtlinge in Dresden verschwunden

Um das im diesjährigen Meisterkurs zu veranschaulichen, kam Meister Bindig vergangenes Jahr auf die Idee. "Je nach Schaukel-Bewegung schiebt sich die Schwerkraft nach links und rechts, drückt nach oben und unten", so Bindig weiter. "Die Kräfte verändern sich. Virtuell schneiden wir das Gerüst später durch und schauen uns das an."

Das Team um Ausbilder Ronny Träger (37) will mit der besonderen Sitzgelegenheit ins Guinness-Buch kommen.
Das Team um Ausbilder Ronny Träger (37) will mit der besonderen Sitzgelegenheit ins Guinness-Buch kommen.  © Eric Münch
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

In nur zwei Tagen errichtet, will es der Jahrgang mit der Schaukel jetzt ins Guinness-Buch schaffen, das übrigens einen vierstelligen Betrag dafür verlangt. "Zum Glück haben wir eine vermögende Handwerkskammer. Und wenn die Schiris eine längere Schaukel finden, schaffen wir's im nächsten Jahr", grinst Bindig.

Titelfoto: Montage: Eric Münch (2)

Mehr zum Thema Dresden Lokal: