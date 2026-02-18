Dresdner Meisterschüler bauen die wahrscheinlich längste Schaukel der Welt

Dresden - Rekordversuch im Industriegelände: Auf dem Parkplatz des Ausbildungszentrums der Dresdner Handwerkskammer haben zehn angehende Gerüstbau-Meister die wahrscheinlich längste Hollywoodschaukel der Welt gebaut. Damit wollen sie ins Guinness-Buch der Rekorde.

Die wahrscheinlich längste Schaukel der Welt ist ein Schulprojekt von Gerüstbau-Gesellen. © Eric Münch

11,35 Meter lang, fünf Meter hoch, zwei Tonnen schwer und rekordverdächtig gut geölt: Schaukeln gehört eigentlich nicht zu den Anforderungen angehender Gerüstbauer.

"Denn Statik kommt normalerweise von statisch", grinsen Ausbilder Ronny Träger (37) und Jörg Bindig (54), die auch jeweils gleichnamige Gerüstbaufirmen betreiben.

Doch wenn Sturm aufzieht, ein Zug vorbeischießt oder schwere Geräte darüber verschoben werden, muss die Konstruktion auch diese dynamischen Kräfte aushalten können.

Um das im diesjährigen Meisterkurs zu veranschaulichen, kam Meister Bindig vergangenes Jahr auf die Idee. "Je nach Schaukel-Bewegung schiebt sich die Schwerkraft nach links und rechts, drückt nach oben und unten", so Bindig weiter. "Die Kräfte verändern sich. Virtuell schneiden wir das Gerüst später durch und schauen uns das an."